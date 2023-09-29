Маск приветствовал исключение помощи Киеву из временного бюджета США

Фото: Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск в соцсети Twitter (Х) восхитился словами сенатора Рэнда Пола об исключении помощи Украине из краткосрочного бюджета федерального правительства США. Законодатель возмутился тем, что Вашингтон, наряду с военной поддержкой, направляет значительные средства на покрытие невоенных расходов Киева.

Браво! — написал Маск под публикацией Пола.

По мнению сенатора, причина задержки в принятии бюджета в непримиримости руководства США по вопросу помощи Украине, поскольку оно «настаивает на финансировании правительства другой страны за счет собственного правительства».

Маск также опубликовал видео своей поездки в Техас на границу с Мексикой. Миллиардер посетил город Игл-Пасс, где на прошлой неделе было объявлено чрезвычайное положение из-за беспрецедентного наплыва мигрантов. Маск отметил, что и он, и власти штата выступают за расширение легальной миграции. Однако, по его словам, среди прибывающих в США иностранцев встречаются «довольно экстремальные личности». В качестве примера он привел человека с татуировками на лице в виде слезинок, каждая из которых означает одно убийство.

Накануне член Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что Палата представителей проголосует за исключение Украины из проекта оборонного бюджета США. По ее словам, эту поправку необходимо принять, чтобы исключить «открытые чеки для Киева из законопроекта об ассигнованиях на иностранные и государственные операции».

Ранее в ходе последнего заседания палаты представителей Конгресса США не были приняты две предложенные поправки к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год. Обе поправки предусматривали сокращение военной помощи Украине. Одну из них предложил республиканец Мэтт Гетц, который настаивает на полном отказе от такой поддержки Киева. Его инициативу поддержали 93 члена палаты представителей, но 339 проголосовали против.