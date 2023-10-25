ВС РФ закрепляются на позициях у Авдеевки: что пишут военкоры 25 октября

Фото: МО РФ

Эвакуация бойца ВС РФ на садовой тележке, текущая ситуация на Авдеевском направлении, у берегов Днепра, у Херсона, Харькова, Купянска, в Запорожье, погода в Авдеевке — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

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«Шла сложная эвакуация раненых. Нужно было срочно и незаметно вынести их с позиций. Как и многие раненые, они, будучи в тяжелом состоянии, скорее, препятствовали тому, чтобы их тащили. Боец БАРС-13 — позывной Шестьдесят Пятый — в спешке рыскал по кустам, надеясь найти то, что хоть как-то ускорит и облегчит эвакуацию. Фортуна улыбнулась нашим героям, они нашли тележку, на которой и вывезли раненого. Кстати, на фронте давно и удачно используются эвакуационные тележки с электроприводами. Если оснащение эвакуационных групп такими средствами станет массовым, то количество подобных историй резко сократится, а количество спасенных бойцов, наоборот, возрастет», — отметил источник.

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«Купянск — Сватово — Кременная. Продолжаются бои за пригороды в районе Синьковки, Кисловки и Котляровки. Основную часть боевой работы по-прежнему выполняют артиллерия и танки, однако последние 72 часа наиболее активно включается авиация. По тылам ВСУ под Купянском и далее на Изюм и Балаклею активно применяются ФАБ-1500 с модулем планирования и коррекции. На этом участке ВСУ совершают ту же ошибку, что при обороне Артемовска и наступлении в Запорожье: чтобы сдержать активность ВС РФ, вместо отхода и ожидания проявления основного участка прорыва ВСУ переместили на площадь 250 кв. км порядка 20 соединений бригад с разных концов фронта. Это упростило выполнение боевых задач для российской авиации, поскольку удары по войскам противника с максимальным уплотнением хорошо отработаны в Запорожье. На направлении Сватова и Кременной — без изменений, единственная странность — большое количество пленных ВСУ, сдающихся по несколько раз в день», — сообщил источник.

Авторы канала пишут, что после нескольких недель затишья ВСУ на Запорожском направлении возобновили использование тяжелой техники — танков Leopard 2A6, БТР Stryker и БМП M2 Bradley.

«На грани повторного вывода на восстановление боеспособности на участке Работино — Вербовое находятся сразу несколько подразделений: 46-я ОАБр, 116-я и 117-я ОМБр, а также часть подразделений 71-й егерской бригады ВСУ. В других подразделениях, напротив, проводится скрытая ротация (в основном ночью): активно меняются силы 82-й ОДШБр, однако большие потери бригада несет именно при попытках провести ротацию», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Sgt. Caleb Minor/Keystone Press Agency/Global Look Press БМП M2 Bradley

«Два майора» рассказали о текущей обстановке на Авдеевском направлении

«На Авдеевском направлении ВС России закрепляются на занятых рубежах. На северо-западе в районе н. п. Бердычи колонна ВСУ накрыта огнем 203-мм пушки „Малка“. Враг понес потери и оставил ряд позиций у железной дороги», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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«Вчера ближе к вечеру после переброски на различные участки острова Алешкинский штурмовых групп 35-й, 36-й и 38-й ОБРМп противник закрепился на перекрестке неподалеку от Дач и начал движение в направлении Песчановки с Поймой и Подстепного — Кудасово. Две штурмовые группы 35-й бригады, что двигались к Подстепному, попали под массированный удар артиллерии. В результате три человека были убиты, а семеро получили ранения. Они были эвакуированы сначала к Дачам, а затем на правый берег. Вторая группа из состава 36-й ОБРМп закреплялась в районе малого ж/д моста и попыталась продвинуться к Пойме, а отряд 35-й бригады атаковал позиции ВС РФ в Песчановке. В ходе завязавшегося боя им сначала удалось зайти на северную окраину, но после они были выбиты с потерями», — сообщил источник.

По информации авторов канала, в Крынках бойцы 810-й бригады морской пехоты ВС РФ продолжают зачистку села.

«Украинские формирования серьезно окопались в населенном пункте, но за прошедшие сутки российским бойцам в тяжелых боях практически удалось выдавить ВСУ из Крынок. Однако столкновения продолжаются. Противник перебрасывает подкрепление, а артиллерия (М777 и САУ) и минометы массированно отрабатывают по районам сосредоточения ВС РФ, в том числе в посадках. Российские бойцы также ведут усиленную контрбатарейную борьбу. Если на участке Песчановка — Крынки работа БЛА осложнена активным противодействием РЭБ ВСУ, то севернее все несколько лучше. В результате удара с беспилотника ВС РФ смогли поразить ремонтную базу 7-го отдельного полка поддержки в Новой Каменке, где проходил ремонт нескольких единиц техники. А в Саблуковке уничтожен склад с боеприпасами», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Интеллектуальный барражирующий комплекс «ZALA-Ланцет»

«НгП раZVедка» рассказала о погоде в Авдеевке

«От нашей агентурной разведки и со спутниковой группировки глубокого зондирования поступает информация, что в Авдеевке сегодня идут дожди. Дождь идет фронтами шириной до 2 километров. Пока неясно, на кого дождь работает, есть основание подозревать, что это агент разведки островов Самоа. Из хороших новостей: ВКС снова бомбят Нью-Йорк, пока не тот, а этот, но окно Овертона открыто», — пошутили авторы канала.

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