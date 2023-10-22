ВСУ теряют контроль над ж/д у Авдеевки: что пишут военкоры 22 октября

Фото: МО Украины

Удар терминалу «Новой почты» под Харьковом, тяжелые бои у Авдеевки, попытка ВСУ высадиться на левый берег Днепра, жестокая тактика командования украинской армии — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru

«Рыбарь»: «Удар ВС РФ по терминалу „Новой почты“ под Харьковом»

«Ночью российские войска нанесли удар по терминалу украинской логистической компании „Новая почта“ в поселке Коротыч к западу от Харькова. Ракета попала в одно из двух зданий и нанесла ему значительные повреждения. Погибли несколько находившихся внутри работников. Как „Новая почта“, так и другие аналогичные фирмы давно оказывают логистические услуги ВСУ, иногда даже доставляя бронетехнику к передовой. Поэтому их объекты в прошлом уже несколько раз становились целями российских атак», — сообщил источник.

Авторы канала также отметили, что в ходе ночного налета был поражен инновационный терминал с автоматизированным оборудованием голландской компании Vanderlande, обеспечивавшим сортировку 8,5 тысяч посылок в час.

«Скажется ли вывод из строя терминала на скорость доставки украинским формированиям коптеров и других элементов снаряжения на передовую в Харьковской области — увидим в скором времени», — добавил источник.

Фото: t.me/dsns_telegram

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«НгП раZVедка» рассказала, что сейчас происходит на Авдеевском направлении

«На северном фланге летуны и артиллерия продолжают уплотнять кабанчика, по скоплению врага в Авдеевке летит часто и кучно. Над противником нависла серьезная угроза окончательной потери контроля над ж/д, ВСУ всеми силами пытаются этого не допустить, бросая новые резервы в район железки, резервы активно подчищаются, но пока что врагу хватает живой силы, есть кого бросать в жернова», — сообщил источник.

Авторы канала сообщили, что на южном фланге пока что без особых изменений.

«В Telegram сейчас распространяется информация, что украинец якобы продвинулся в районе н.п Пески и Опытное — это не соответствует действительности. Нигде кроме собственных фантазий украинец никуда не продвигался, это еще одна виртуальная перемога. Происходящее сейчас к северу от Песок даже украинская медиамашина не способна натянуть на глобус перемоги», — добавил источник.

«Военная хроника» рассказала, как ВСУ пытаются высадиться на левый берег Днепра в Херсонской области

«Во-первых, то, что принято называть десантной операцией, по факту таковой, конечно, не является. Рейды украинских ДРГ в район н. п. Крынки или около железнодорожного Антоновского моста частично или полностью копируют механику появления украинских войск под автомобильным Антоновским мостом. Результат последнего давно известен: прибывшие группы были обнаружены и уничтожены, а военный смысл операции так и остался непонятным. Во-вторых, попытки раздуть из таких событий чуть ли не обвал фронта выглядят как минимум странными с учетом того, что обстановка на Херсонском направлении давно складывается далеко не в пользу ВСУ, и неадекватными по своей сути», — сообщил источник.

Фото: МО Украины

Авторы канала обратили внимание, что у ВС РФ к работе по уничтожению целей по всей береговой линии активно подключились оперативно-тактическая авиация, реактивная артиллерия и другие рода войск.

«Все это не только усложняет проведение боевых действий или выполнение каких-либо боевых задач со стороны ВСУ, но и затрудняет обычное движение для решения бытовых вопросов. В-третьих, оценивая шансы на проведение полноценной десантной операции, стоит принять во внимание, что самым важным в этом случае будет не сам факт ее начала, а конечная цель и способность ВСУ поддержать высадку резервами. Чтобы провести операцию и тем более закрепить результат, украинским войскам потребуется примерно столько же бойцов, сколько уже потеряно в Запорожье. Готовы ли украинские войска лишиться такого количества личного состава на второстепенном (на фоне н. п. Работино, Авдеевка и Клещеевка) для них направлении — большой вопрос», — добавил источник.

«Два майора» рассказали, как командование ВСУ посылает солдат на штурмы

«Не раз пленные ВСУшники рассказывали, что задача выглядит так: там в посадке несколько русских, только займите, арта поддержку даст. В итоге ВСУ не получают поддержку, а в посадке — наш укреп, который там уже давно и командование ВСУ об этом знает. Если раненых солдат противника и эвакуируют, то делают все, чтобы об истинных потерях их сослуживцы не знали. То есть не в санчасть родного соединения везут нацистов, а сразу в тыл. То, что не все выживут — неважно. Последние события на Херсонском направлении показали: вперед через Днепр ВСУ бросили крестьян с вилами тероборону разряжать минные поля и нашу артиллерию. Только потом пошел обученный и профессиональный отряд „Кракен“ ГУР МО Украины», — отметил источник

Фото: МО Украины

Авторы канала считают, что изменение тактики ВСУ на Запорожье еще летом показало, что бронетехника НАТО не принимает участие в бою, а только доставляет солдат на линию боевого соприкосновения.

«Более огромные бронегруппы для прорыва фронта почти не задействуются.Акция ГУР МО Украины у берегов Крыма показала, что медиаэффект (не удался) для Кирилла Буданова оказался важнее, чем бессмысленная трата людей. Обмены. Обратили внимание, что обмены украинская сторона подает в списки своих нацистов, спецов, распиаренных отдельных солдат или узких спецов. Вражеская пехота сидит месяцами, а командиры ВСУ на местах получают за них денежное довольствие (благо, командир может сам заверить на этот случай доверенность, законы Украины позволяют)», — добавил источник.

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