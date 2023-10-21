Удары ВСУ по Донецку, новая модификация российских БПЛА «Ланцет», тактика передвижения колонн техники ВС РФ, ситуация у Авдеевки, развитие Луганска — военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru
Александр Ходаковский объяснил, почему ВС РФ часто передвигаются колоннами в зоне СВО
«Немного покритикую критиков. Попало мне в руки видео, снятое беспилотником противника, но прокомментированное нашими экспертами. На видео работа противника артиллерией по нашей технике. Голос комментатора сетует, что мы так и не избавились от привычки ходить колоннами, что мы ничему не учимся и тому подобное. Да, нам есть чему учиться — с этим не поспоришь. Но говорить ради красного словца — это просто играть на нервах. На видео показано, как колонна в несколько единиц идет за тралом по местности, по определению заминированной — потому и трал впереди колонны. А скажите мне, пожалуйста, за тралом как вы предполагаете идти — развернутой цепью? По минному полю за тралом можно идти только одним способом — колонной. Для кого-то это откровение?» — написал он.
По мнению Ходаковского, природа войны такова, что без потерь и рисков обойтись невозможно.
«Стратегия и тактика все равно завершаются броском на огневые позиции, и как их ни подавляй — все равно найдется та, которая будет стрелять. Простой пример, когда противник пять дней утюжил нашу переднюю линию, выпуская, по подсчетам, по двадцать снарядов на одного бойца в сутки, а потом не смог прорвать оборону, понеся значительные потери — очень в этом смысле показателен. Те же законы действуют и в отношении него, какую артподготовку ни проведи — результат всегда будет неудовлетворительным», — добавил он.
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«21 октября стало известно об уничтожении украинской РСЗО RM-70 Vampire барражирующим боеприпасом „Ланцет“. Примечательно, что цель была поражена боеприпасом с системой наведения — на экране с прицельной сеткой хорошо видна надпись „Цель захвачена“. Судя по всему, массовое применение беспилотников, способных приоритизировать цели, началось. „Ланцеты“, как и было обещано разработчиками, уже действуют над полем боя в автоматическом режиме», — сообщил источник.
Авторы канала отметили, что в автоматическом режиме «Ланцеты» могут патрулировать в заданных операторами районах. При этом БПЛА можно задать тип целей, который они будут атаковать.
«Что необычного? По записи можно заметить, как выделяется цель на фоне осенней листвы. ВСУ ждет неприятный осенне-зимний сезон, когда приоритетные цели будет очень трудно спрятать от наблюдения. Вероятно, их придется оттягивать из зоны действия „Ланцетов“ и разведывательных БЛА и ограничивать активность остальных. Также расчет РСЗО чувствовал себя в безопасности, поскольку техника даже не была нормально замаскирована и припаркована в более надежном месте», — добавила «Военная хроника».
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«Противник ударил сразу по нескольким районам столицы ДНР. Во дворах многоэтажек жители находят неразорвавшиеся ракеты и осколки снарядов», — написал военкор.
WarGonzo рассказал про текущую обстановку у Авдеевки в ДНР
«С раннего утра артиллерия на Донецком направлении начала очень активно насыпать по Авдеевской группировке противника. Гул от работающих пушек не смолкает и сейчас. Артподготовка очень серьезная. Противник пытается бить в ответ, но частота обстрелов города и близлежащих населенных пунктов заметно снизилась. Несколько минут назад в небе над Донецком снова отработало ПВО, а на северо-востоке виден дым от прилетов», — отметил источник.
По информации WarGonzo, «с мест же сообщают, что есть продвижения с северной стороны этого направления».
«По поводу террикона — информация от источника к источнику разнится. Скорее всего, за возвышенность до сих пор продолжаются бои. Отмечается большое количество мин, огромное число кассетных боеприпасов, выпускаемых по нашим войскам, и активная работа вражеских БПЛА. Так называемая „Баба-яга“ — большой промышленный дрон со сбросом, доставляет немало проблем. Причем действуют такие „птички“ преимущественно ночью, что усложняет их визуальное обнаружение. Эффективно бороться с ними при помощи средств РЭБ пока тоже получается плохо. Но, в целом, парни с передовой говорят, что движутся хоть и медленно, но противнику отдышаться не дают. Будем надеяться, что нашим войскам удастся полностью реализовать замысел командования с минимальными потерями», — добавил источник.
Александр Коц рассказал, что сейчас происходит в Луганске
«Всего месяц не был в ЛНР, а в глаза бросаются изменения. Дорогу от Луганска до Счастья наконец доделали, превратив в четырехполосный автобан. В столице республики то тут, то там появились модные детские площадки, как в Москве. Плитка опять же. Иногда ловлю себя на мысли, что в плане свалившихся на город испытаний Луганск поменялся с Донецком местами. Насколько не повезло первому в 2014-2015 годах, настолько претерпевает сегодня столица ДНР. Изменения, к сожалению, не сильно коснулись за этот месяц линии фронта вдоль границ ЛНР. Все те же позиционные бодания, которые выматывают ресурсы обеих сторон. Только противник вовсю тратит свои резервы, а мы их копим. И готовим на полигонах, в непосредственной близости к линии соприкосновения», — добавил военкор.
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