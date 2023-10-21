РФ атакует необычными «Ланцетами» в зоне СВО: сводка военкоров 21 октября

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Удары ВСУ по Донецку, новая модификация российских БПЛА «Ланцет», тактика передвижения колонн техники ВС РФ, ситуация у Авдеевки, развитие Луганска — военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru

Александр Ходаковский объяснил, почему ВС РФ часто передвигаются колоннами в зоне СВО

«Немного покритикую критиков. Попало мне в руки видео, снятое беспилотником противника, но прокомментированное нашими экспертами. На видео работа противника артиллерией по нашей технике. Голос комментатора сетует, что мы так и не избавились от привычки ходить колоннами, что мы ничему не учимся и тому подобное. Да, нам есть чему учиться — с этим не поспоришь. Но говорить ради красного словца — это просто играть на нервах. На видео показано, как колонна в несколько единиц идет за тралом по местности, по определению заминированной — потому и трал впереди колонны. А скажите мне, пожалуйста, за тралом как вы предполагаете идти — развернутой цепью? По минному полю за тралом можно идти только одним способом — колонной. Для кого-то это откровение?» — написал он.

По мнению Ходаковского, природа войны такова, что без потерь и рисков обойтись невозможно.

«Стратегия и тактика все равно завершаются броском на огневые позиции, и как их ни подавляй — все равно найдется та, которая будет стрелять. Простой пример, когда противник пять дней утюжил нашу переднюю линию, выпуская, по подсчетам, по двадцать снарядов на одного бойца в сутки, а потом не смог прорвать оборону, понеся значительные потери — очень в этом смысле показателен. Те же законы действуют и в отношении него, какую артподготовку ни проведи — результат всегда будет неудовлетворительным», — добавил он.

«Военная хроника»: «ВС РФ начали массово применять „Ланцеты“ с новой системой наведения»

«21 октября стало известно об уничтожении украинской РСЗО RM-70 Vampire барражирующим боеприпасом „Ланцет“. Примечательно, что цель была поражена боеприпасом с системой наведения — на экране с прицельной сеткой хорошо видна надпись „Цель захвачена“. Судя по всему, массовое применение беспилотников, способных приоритизировать цели, началось. „Ланцеты“, как и было обещано разработчиками, уже действуют над полем боя в автоматическом режиме», — сообщил источник.

Авторы канала отметили, что в автоматическом режиме «Ланцеты» могут патрулировать в заданных операторами районах. При этом БПЛА можно задать тип целей, который они будут атаковать.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Интеллектуальный барражирующий комплекс «ZALA-Ланцет»

«Что необычного? По записи можно заметить, как выделяется цель на фоне осенней листвы. ВСУ ждет неприятный осенне-зимний сезон, когда приоритетные цели будет очень трудно спрятать от наблюдения. Вероятно, их придется оттягивать из зоны действия „Ланцетов“ и разведывательных БЛА и ограничивать активность остальных. Также расчет РСЗО чувствовал себя в безопасности, поскольку техника даже не была нормально замаскирована и припаркована в более надежном месте», — добавила «Военная хроника».

Евгений Поддубный: «Донецк подвергся массированному обстрелу украинских формирований»

«Противник ударил сразу по нескольким районам столицы ДНР. Во дворах многоэтажек жители находят неразорвавшиеся ракеты и осколки снарядов», — написал военкор.

WarGonzo рассказал про текущую обстановку у Авдеевки в ДНР

«С раннего утра артиллерия на Донецком направлении начала очень активно насыпать по Авдеевской группировке противника. Гул от работающих пушек не смолкает и сейчас. Артподготовка очень серьезная. Противник пытается бить в ответ, но частота обстрелов города и близлежащих населенных пунктов заметно снизилась. Несколько минут назад в небе над Донецком снова отработало ПВО, а на северо-востоке виден дым от прилетов», — отметил источник.

По информации WarGonzo, «с мест же сообщают, что есть продвижения с северной стороны этого направления».

«По поводу террикона — информация от источника к источнику разнится. Скорее всего, за возвышенность до сих пор продолжаются бои. Отмечается большое количество мин, огромное число кассетных боеприпасов, выпускаемых по нашим войскам, и активная работа вражеских БПЛА. Так называемая „Баба-яга“ — большой промышленный дрон со сбросом, доставляет немало проблем. Причем действуют такие „птички“ преимущественно ночью, что усложняет их визуальное обнаружение. Эффективно бороться с ними при помощи средств РЭБ пока тоже получается плохо. Но, в целом, парни с передовой говорят, что движутся хоть и медленно, но противнику отдышаться не дают. Будем надеяться, что нашим войскам удастся полностью реализовать замысел командования с минимальными потерями», — добавил источник.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха-4»

Александр Коц рассказал, что сейчас происходит в Луганске

«Всего месяц не был в ЛНР, а в глаза бросаются изменения. Дорогу от Луганска до Счастья наконец доделали, превратив в четырехполосный автобан. В столице республики то тут, то там появились модные детские площадки, как в Москве. Плитка опять же. Иногда ловлю себя на мысли, что в плане свалившихся на город испытаний Луганск поменялся с Донецком местами. Насколько не повезло первому в 2014-2015 годах, настолько претерпевает сегодня столица ДНР. Изменения, к сожалению, не сильно коснулись за этот месяц линии фронта вдоль границ ЛНР. Все те же позиционные бодания, которые выматывают ресурсы обеих сторон. Только противник вовсю тратит свои резервы, а мы их копим. И готовим на полигонах, в непосредственной близости к линии соприкосновения», — добавил военкор.

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