ATACMS против МиГ-31К с «Кинжалами»: что пишут военкоры 19 октября

Фото: dvidshub.net

Ракета ATACMS

Ситуация у Авдеевки, защита от ракет ATACMS, первое уничтожение украинского вертолета «Ланцетом», появление танка Leopard 2 на Авдеевском направлении, активизация ВСУ в Херсонской области — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru

Александр Сладков объяснил, как нужно правильно брать под контроль Авдеевку

«Авдеевское направление опять оживилось. Стрельба идет, но не так, как на прошлой неделе. Бываем, едешь под Донецком, и неожиданно бахает прямо над ухом. Ветераны Великой Отечественной не слишком жаловали фильм „Белорусский вокзал“ за строку: „Мы за ценой не постоим“. Когда командиры говорили: взять любой ценой — потери ожидались огроменные. Я не хочу, чтоб мы брали Авдеевку любой ценой. Хочу, чтоб по классике: завоевание господства в воздухе, уничтожение огневых средств противника, атака» — отметил военкор.

По его словам, превосходство в воздухе ВС РФ достигнут, когда уничтожат все средства ПВО ВСУ.

«Превосходство в воздухе мы достигнем, когда уничтожим средства ПВО ВСУ и сможем летать самолетами над территорией противника, когда коптеров и БЛА у нас будет в 5 раз больше, чем у противника. Огневые средства ВСУ можно уничтожить в контрбатарейной борьбе, имея средства артиллерийской разведки, а их у нас нет. Остается одна лишь атака, мясной штурм? Так дела уже надо прекратить делать», — добавил журналист.

«Военная хроника» привела интересные факты об уничтожении украинского вертолета российским БПЛА «Ланцет»

«По поводу первого в истории поражения дроном „Ланцет“ украинского вертолета Ми-8 нужно понимать следующее. Вертолет был поражен в районе населенного пункта Уманское, в 18 км от Донецка. Предположительно, машина была поражена не в пункте базирования, а на площадке, где Ми-8 ВСУ или дозаправлялся, или выгружал-загружал определенный груз. Это первый случай поражения вертолета барражирующим боеприпасом „Ланцет“. Дрон официально может считаться универсальным: на его счету уничтоженные катера, танки, гаубицы, зенитные комплексы, станции РЭБ, полевые штабы, истребители МиГ-29, штурмовики Су-25 и (теперь) вертолет Ми-8», — сообщил источник.

По словам авторов канала, этот эпизод может указывать на более широкое распространение комплексов в целом, что совпадает с сообщениями о росте производства «Изделия-51» и «Изделия-52».

«Помимо увеличения количества дронов, растет и число операторов. Это позволяет охватить больше целей и увеличить интенсивность их поражения. Нельзя исключать, что украинский вертолет нашло „Изделие-53“ с элементами ИИ и программой распознавания объектов. Если использовался именно этот барражирующий боеприпас, то в ближайшем будущем оператору „Ланцета“ останутся только надзорная и координационная функции для определения района боевого дежурства, что позволит реализовать принцип „выстрелил и забыл“, используемый в современных противотанковых комплексах», — добавила «Военная хроника».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Интеллектуальный барражирующий комплекс «Ланцет»

Александр Коц: «На Авдеевском направлении впервые появился танк Leopard 2»

«Судя по фото с дрона, это либо модификация A6, либо шведский вариант Strv 122. Ранее противник применял эти машины исключительно на Запорожском направлении. Появление „Леопардов“ под Донецком говорит о том, что противник активно оттягивает на Авдеевку часть сил с других направлений. Судя по всему, на весь фронт не хватает ни людей, ни техники. Оставлять Авдеевку ВСУ явно не собираются и будут удерживать ее до последнего — очень уж удобный для обороны укрепрайон. Почему-то нет никаких сомнений, что бойцы 1-го донецкого АК уже открыли тотализатор — кто первым добудет диковинного зверя?» — написал военкор.

WarGonzo: «ВСУ активизировались на Херсонском направлении»

«Противник снова активизировался на левой стороне Днепра, пытаясь подготовить плацдарм для дальнейшего продвижения в глубь нашей обороны. По сообщениям с мест, бои за передовые позиции наших войск идут уже неделю, и напор со стороны ВСУ только увеличивается. ВКС и артиллерия отрабатывают по местам высадок и скоплений противника, но и в ответ по нашим бойцам очень активно работают украинские пушки. Напомним, что вчера нашими войсками были уничтожены группы противника, пытавшиеся закрепиться на подконтрольной армии РФ территории стороне Днепра», — рассказал источник.

Военные эксперты рассказали, что будут делать МиГ-31К с «Кинжалами» над Черным морем

«Основной задачей патрулирования нейтральной акватории Черного моря МиГ-31К с „Кинжалами“ станут мгновенные удары по установкам ВСУ с американскими ракетами ATACMS. Киев как раз недавно получил первые такие системы в модификации с дальностью 165 км. Как заявил накануне Владимир Путин, ATACMS „просто продлевают агонию“ Украины», — пишет РИА Новости.

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