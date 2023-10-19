Ракета «Кинжал» способна потопить американский авианосец: как она выглядит Президент Путин отдал приказ о начале патрулирования над Черным морем самолетов ВКС РФ с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

В ответ на втягивание США в конфликт на Украине и прибытие двух американских авианосных групп в Средиземноморье президент РФ Владимир Путин отдал 18 октября приказ о начале патрулирования над Черным морем самолетов ВКС РФ с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Эти ракеты из нейтрального пространства над Черным морем в случае необходимости могут использоваться против целей как в зоне СВО, так и в Средиземноморском регионе.

Ракеты «Кинжал» являются одной из новейших разработок российского военно-промышленного комплекса и были опробованы в боевых условиях в ходе СВО, где показали отличные результаты по преодолению ПРО и ПВО противника и по точности попаданий в цель.

«Кинжал» — первая в мире серийная гиперзвуковая высокоточная ракета. Учитывая трудности в создании ее аналогов в странах Запада, «Кинжал» сейчас является элементом стратегического сдерживания вероятных противников России и таким образом служит поддержанию стабильности на планете.