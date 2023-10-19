В Херсоне прогремели взрывы VESTI: в Херсоне прогремели взрывы

Фото: Aziz Karimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В городе Херсон, находящемся под контролем Украины, прогремели взрывы, сообщает в Telegram издание VESTI со ссылкой на местных жителей. На территории региона действует воздушная тревога. Подробности происходящего не приводятся.

Сообщают о взрывах в Херсоне, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «Реальный Херсон», к городу приближается российская тактическая авиация. Авторы утверждают, что велика вероятность сброса авиабомб КАБ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее утром украинские СМИ сообщили, что несколько взрывов прогремело в Кривом Роге Днепропетровской области. Около 05:00 мск в регионе объявили воздушную тревогу, спустя полчаса ее отменили. Предупреждение об угрозе с воздуха также объявлено в Николаевской области. Во время предыдущей тревоги в областном центре были слышны два взрыва, рассказала ранее городская администрация. В течение ночи сигналы тревоги включали в восьми украинских регионах. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщали о работе ПВО в Киевской, Черкасской и Полтавской областях.

Вечером 18 октября взрывы раздавались в Сумской и Днепропетровской областях. Так, они прозвучали в городе Сумы на севере Украины. Кроме того, по данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в регионе объявлялась воздушная тревога. Подробности о ситуации не приводились.