Командир расчета ЗРК объяснил, как можно сбить ракету ATACMS Боец СВО Пуля: чтобы сбить ракету ATACMS, нужно изучить ее траекторию и скорость

Фото: МО РФ

Для того чтобы сбить американскую ракету ATACMS, необходимо детально изучить траекторию ее полета, скорость и особенности маневров, заявил в беседе с РИА Новости командир одной из зенитно-ракетных батарей Южной группировки войск с позывным Пуля. По его словам, российские войска уже получили первую информацию по особенностям полета ракет ATACMS.

Когда ВСУ стали активно использовать планирующие авиабомбы JDAM, мы тоже не сразу поняли, что это такое. Горизонтальной скорости нет, тепловой сигнатуры — тоже. Но теперь сбиваем и бомбы, и крылатые ракеты в дежурном режиме. Мы очень быстро учимся. Буквально после нескольких случаев применения нового боеприпаса создаем способы противодействия и алгоритмы работы. Будем сбивать и ATACMS, — сказал боец СВО.

Он отметил, что американские снаряды достигают цели на расстоянии 165 км. Командир признался, что когда ВСУ атаковали российский аэродром, российское военное командование не поняло, с чем столкнулось. Позднее траектория полета западных снарядов была изучена, и все атаки успешно отражались, сказал Пуля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) России начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал». Российский лидер объяснил, что такое решение было принято после того, как США перебросили две авиационные группировки в Средиземное море. По словам главы государства, дальность действия ракет «Кинжал» составляет свыше 1000 км со скоростью девять Махов.

Как утверждает военный эксперт доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, решение Путина о начале постоянного патрулирования над Черным морем самолетами ВКС РФ с ракетами «Кинжал» стало ответом на передачу американских ракет ATACMS Киеву. По его мнению, потопление какого-нибудь американского корабля может снизить активность США в Европейском регионе.