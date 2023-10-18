Военэксперт: удар ATACMS спровоцировал патрулирование ВКС РФ с «Кинжалами» Эксперт Перенджиев: патрулирование ВКС РФ с «Кинжалами» вызвано ударом ATACMS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявление президента РФ Владимира Путина о начале постоянного патрулирования над Черным морем самолетами ВКС РФ с ракетами «Кинжал» стало ответом на передачу американских ракет ATACMS Киеву, заявил NEWS.ru военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По его мнению, потопление какого-нибудь американского корабля может снизить активность США в европейском регионе.

Если будет потоплен какой-нибудь американский корабль в результате — тогда да, это может снизить активность США. Я считаю, что мы предупреждали их, и Антонов, наш посол в США, говорил, что США все больше втягиваются в конфликт. Я полагаю, что сейчас, после передачи американцами Украине ракет ATACMS, речь о каком-нибудь более мощном ответном ходе с нашей стороны. Потому что Антонов ранее предупредил, что США делают все, чтобы войти в более плотное боевое соприкосновение, и что поставки Киеву ракет ATACMS — это большая ошибка. И что будут предприняты ответные меры. И вот сейчас эти меры как раз принимаются в виде заявления о самолетах с «Кинжалами». Я думаю, что Путин недвусмысленно намекает, что, возможно, удар будет по американским и прочим натовским крупным кораблям вплоть до потопления. И здесь уже американцы перешли «красную линию». Я просто хочу понять, готовы ли мы их топить, или нет все-таки, или опять будут просто заявления и всё, — сказал Перенджиев.

Он также предположил, что приказ о патрулировании над Черным морем мог быть отдан президентом России в ответ на заявления западных политиков о возможном сопровождении судов для продолжения зерновой сделки без участия России.

А потом, я так понимаю, речь идет и о том, что на Черном море пытаются возобновить зерновую сделку, но без России. И Россия как раз показывает, что этот номер не пройдет и будет удар по тем кораблям, которые попытаются сопровождать «типа зерно», — предположил эксперт

Ранее Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) России начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал». Российский лидер объяснил, что такое решение было принято после того, как США перебросили две авиационные группировки в Средиземное море. По словам главы государства, дальность действия ракет «Кинжал» составляет свыше 1000 км со скоростью девять махов.