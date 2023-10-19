Российские ТОС ударили по двум бригадам ВСУ: что известно, какие потери ТОС группировки «Запад» нанесли удар по двум бригадам ВСУ

Фото: МО РФ

Тяжелые огнеметные системы (ТОС) российской группировки войск «Запад» нанесли удар по укрытиям двух бригад Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. Какие известны подробности?

Что известно об ударе по укрытиям бригад ВСУ

По словам Зыбинского, удар был нанесен по скоплению живой силы в укрытиях 68-й егерской и 32-й механизированной бригад в районе Сергеевки.

Также истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск «Запад» нанесли авиаудары по пунктам подразделений 44-й механизированной бригады ВСУ в районе Берестового, а ударные вертолеты Ка-52 и Ми-8 атаковали 95-ю десантно-штурмовую бригаду, 14-ю и 32-ю механизированные бригады и подразделения территориальной обороны, нанеся по ним ракетно-бомбовые удары.

В результате атаки были уничтожены два минометных расчета, 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» и пункт боепитания в районах Новой Кругляковки, Синьковки и Ивановки. Украинские военные также потеряли около 80 человек, три танка, два пикапа и БТР М113.

Что известно о потерях ВСУ на Купянском направлении

16 октября Сергей Зыбинский сообщил, что в течение последних суток на Купянском направления ВСУ потеряли до двух рот личного состава, танк и две боевые бронированные машины. В контрбатарейной борьбе была уничтожена 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и нанесены удары по опорным пунктам подразделений 40-й, 43-й и 115-й механизированных бригад и 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Голубовки, Кулаговки, Петропавловки и Купянск-Узлового.

Также Зыбинский 14 октября заявил, что российские военные нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам и пунктам временной дислокации подразделений 41-й и 43-й механизированных бригад в районах поселений Степовая Новоселовка и Петропавловка. В результате операции ВСУ потеряли четыре миномета, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», артиллерийское орудие Д-20 и беспилотник.

Российские Су-34 13 октября атаковали склад боеприпасов и пункты дислокации подразделений украинской армии на Купянском направлении. По данным Минобороны РФ, группировка войск «Запад» нанесла пять авиационных ударов. Общие потери ВСУ составили более двух рот живой силы.

Как эксперты оценивают ситуацию на Купянском направлении

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко обратил внимание, что за последнюю неделю потери ВСУ резко возросли на Купянском направлении. По его мнению, это результат «мясных штурмов» со стороны ВСУ.

«За истекшую неделю резко возросли потери противника на Купянском и Краснолиманском направлениях. Совокупно они превысили потери на Донецком направлении, которые традиционно были самыми большими на протяжении более полугода», — отметил Марочко.

Военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru заявил, что главком украинской армии Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский безуспешно бросили все силы на попытки закрепиться и усилить оборону близ Купянского района.

«Сейчас потери со стороны ВСУ слишком велики. Мнение западных кураторов о продолжении наступательной операции однозначное, то есть фактически Украина тратит свои войска на бессмысленные штурмы, с сожженной западной техникой и гибелью военных», — сказал военный эксперт.

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