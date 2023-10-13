Российские Су-34 разбомбили склад боеприпасов ВСУ под Купянском

Фото: МО РФ

Самолеты ВКС России атаковали склад боеприпасов и пункты дислокации подразделений украинской армии на Купянском направлении, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Кроме этого, расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли три удара по скоплению живой силы 32-й механизированной бригады ВСУ в районе Тимковки.

На Купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск «Запад» нанесли пять авиационных ударов по складу с боеприпасами и пунктам временной дислокации подразделений седьмого отдельного стрелкового батальона, району сосредоточения бронетанкового резерва 43-й механизированной бригады и опорному пункту 113-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Песчаное и Петропавловка, — говорится в сообщении.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский также рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией уничтожены самоходные артустановки противника 2С1 «Гвоздика» и «Краб», гаубица М-777 155 мм и четыре минометных расчета. По его словам, общие потери ВСУ составили более двух рот живой силы, а также танк, беспилотник, микроавтобус и пикап.

Ранее Минобороны показало боевую работу истребителя Су-25 на Донецком направлении. В ведомстве пояснили, что экипажи Су-25 нанесли удары по замаскированным военным объектам и бронированной технике украинской армии.