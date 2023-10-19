В Кривом Роге прозвучали взрывы

Фото: МЧС Украины

Несколько взрывов прогремело в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание «Обозреватель». Около 05:00 мск в регионе объявили воздушную тревогу, спустя полчаса ее отменили.

Предупреждение об угрозе с воздуха также объявлено в Николаевской области. Во время предыдущей тревоги в областном центре были слышны два взрыва, рассказала ранее городская администрация. В течение ночи сигналы тревоги включали в восьми украинских регионах. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщали о работе ПВО в Киевской, Черкасской и Полтавской областях.

Вечером 18 октября взрывы раздавались в Сумской и Днепропетровской областях. Так, они прозвучали в городе Сумы на севере Украины. Кроме того, по данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в регионе объявлялась воздушная тревога. Подробности о ситуации не приводились.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что авиация Воздушно-космических сил России ударила по позициям ВСУ на Донецком направлении в зоне специальной военной операции на Украине. По данным ведомства, штурмовики Су-25 уничтожили бронированную технику и замаскированные полевые позиции украинской армии. После удара экипажи выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.