ВКС России уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Донецком направлении Минобороны РФ: штурмовики Су-25 ударили по позициям ВСУ на Донецком направлении

Фото: МО РФ

Авиация Воздушно-космических сил России ударила по позициям ВСУ на Донецком направлении в зоне специальной военной операции на Украине, сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, штурмовики Су-25 уничтожили бронированную технику и замаскированные полевые позиции украинской армии.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета, — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее в МО РФ рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении. По информации ведомства, за последние сутки ВС РФ отразили в зоне СВО четыре атаки противника. Украинская армия потеряла почти 20 единиц техники и более 100 бойцов.

Российское Минобороны также показало кадры уничтожения гаубицы М777 американского производства дроном-камикадзе «Ланцет». Попадание боеприпаса по буксируемой гаубице украинских войск привело к воспламенению и детонации боекомплекта. На кадрах ролика видно, как беспилотник ВС РФ поражает огневую позицию ВСУ, где установлена артиллерийская установка. Затем среди деревьев происходит яркая вспышка, и столб огня устремляется в небо.