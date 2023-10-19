Жена и муж Зеленские, Тимошенко, Порошенко: кто станет президентом Украины Поможет ли Зеленский жене занять пост президента Украины

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Решение президента Украины Владимира Зеленского принять участие в выборах следующей весной вызвало «брожение» в киевских коридорах власти. В Верховной раде обсуждали, что он собирается поменять премьер-министра и назначить жену Елену главой правящей партии. Ранее Зеленский требовал от стран Запада $5 млрд на проведение выборов. Будут ли они проводиться в условиях военного положения и кто попытается бросить на них вызов Зеленскому? Об этом — в материале NEWS.ru.

Когда Зеленский обещал не идти на второй срок

Украинский лидер Владимир Зеленский под давлением Запада согласился провести президентские выборы и намерен побороться за переизбрание, сообщило РИА Новости. Это решение главы государства противоречит его обещаниям 2019 года. По словам агентства, Зеленский «оправдывается боевыми действиями». Стоит напомнить, что формально президентский срок главы Украины заканчивается 20 мая 2024 года.

В интервью румынскому телеканалу Digi24 Зеленский рассказал, при каких условиях готов баллотироваться. Как признался президент, он не может «уйти во время войны».

На кого Запад может поменять Зеленского

Запад добивается перевыборов президента Украины весной, несмотря на нежелание Киева их проводить, отметил в беседе с NEWS.ru бывший директор голландского Центра евразийских исследований, политолог Владимир Корнилов. По его мнению, выборы Западу нужны для контроля над Зеленским, — если он перестанет устраивать Вашингтон и Брюссель, то ему быстро найдут замену.

«Соперники президента уже активизировались. Среди них его предшественник Петр Порошенко и экс-премьера Юлия Тимошенко. Это означает, что кандидаты на замену Зеленскому уже есть», — заключил эксперт.

По мнению Корнилова, если выборы в будущем году состоятся, честных итогов ожидать не стоит, ведь сами представители команды Зеленского признали, что не смогут организовать голосование в зоне боевых действий. К тому же миллионы украинцев находятся за пределами страны.

Зеленского может сменить депутат Верховной рады, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков, предположил в беседе с NEWS.ru глава национально-культурной автономии «Украинцы России» Богдан Безпалько. По словам эксперта, этот политик не успел испортить свою репутацию коррупционными скандалами.

Фото: t.me/Dmytro_Razumkov_official Дмитрий Разумков

Кто придет в правительство Украины

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил о предстоящих перестановках в правительстве Украины по указанию американских партнеров. Дубинский предположил, что премьер-министр Денис Шмыгаль отправится в отставку, а его место займет посол в США Оксана Маркарова.

«Шмыгаля снимут по указанию американских партнеров, предрекает он, а назначат Маркарову, которая Зеленскому не подчиняется и нелояльна», — отметил депутат Рады.

Дубинский также намекнул, что у Зеленского глобальные планы по поводу перестановок в правящей партии «Слуга народа». Как считает парламентарий, в скором времени партию возглавит супруга президента Елена. Некоторые блогеры предположили, что Зеленский собирается пролоббировать на пост главы государства собственную супругу.

Может ли жена Зеленского стать президентом Украины

Богдан Безпалько назвал беспочвенной информацию о планах главы Украины отдать пост жене. Политолог обратил внимание, что Зеленская не смогла завоевать популярность у народа.

«У нее есть имидж первой леди, да. Но в народе к ней относятся негативно. А внешние управляющие вряд ли предложат на должность главы государства человека, который не популярен у населения», — объяснил Безпалько NEWS.ru.

Он отметил, что полностью исключать такой варианта нельзя, поскольку несколько лет назад никто не мог представить, что «пародист, делавший неприличные вещи, станет популярным президентом». Политолог, как и другие, придерживается мнения, что кресло главы Украины может достаться депутату Верховной рады Дмитрию Разумкову, который ранее не попадал в скандалы.

«Возьмут какого-нибудь Дмитрия Разумкова — человек не запятнанный, нигде не светится, нигде не появляется, драгоценности на $1 млн в ювелирных магазинах в США не скупал — и сделают из него популярного политика», — заключил Безпалько.

Фото: president.gov.ua Елена Зеленская

Почему Запад потребовал провести выборы на Украине

Как уже сообщалось, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, прибывший в Киев в конце августа для встречи с Зеленским, первым публично потребовал от Киева соблюдать демократические процедуры.

«В следующем году на Украине должны пройти выборы», — внезапно объявил гость.

Грэм подчеркнул, что эти выборы должны быть «свободными и честными», чтобы американский народ увидел, что Украина изменилась.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов позже отметил, что проводить в военное время выборы — это риск. По его мнению, это может привести к политическим дискуссиям и активизации политических сил, якобы настроенных пророссийски.

Как законодательство Украины мешает организовать выборы

Согласно украинской конституции, следующие президентские выборы должны состояться в марте 2024 года. Однако закон о выборах запрещает проводить их во время военного положения. Зеленский периодически продлевает этот правовой режим. Нынешнее военное положение вступило в силу в августе и действует до 15 ноября.

Глава правящей партии Украины «Слуга народа» Елена Шуляк ранее жаловалась, что «избирательную инфраструктуру разбомбили, она не существует и ее необходимо восстанавливать». Она выступала категорически против идеи американцев о выборах. «Выборы во время войны — это кощунство», — заявила Шуляк.

Один из доводов, которые она приводит, — сложность с голосованием тех, кто находится в зоне боевых действий. По словам нового министра обороны Украины Рустема Умерова, число украинцев в составе ВСУ — более 800 тысяч, а в секторе безопасности — более миллиона человек.

Нужны ли украинским гражданам выборы

По данным опроса Центра Разумкова, опубликованного неделю назад, только 15% украинцев считают уместным проводить выборы в нынешних условиях. Почти две трети (64%) выступают против этой идеи, пятая часть (21%) не определились.

Многие опрошенные считают, что на проведение выборов необходимы деньги, которых у Украины нет. Кроме того, многие опасаются за свою безопасность во время этой процедуры. Также украинцы считают маловероятным, что Верховная рада разрешит проводить эту процедуру во время военного времени. Некоторые считают выходом онлайн-голосование.

Самому Зеленскому, на первый взгляд, нечего бояться. Согласно тому же опросу, избиратели больше всего доверяют ему (75%), следом идет региональный политик — николаевский губернатор Виталий Ким (64%). Киевский градоначальник Виталий Кличко, которого уже много лет рассматривают как потенциального кандидата, может похвастаться лишь 44% поддержки, бывший президент, предшественник Зеленского Петр Порошенко — только 27%.

Однако 52% опрошенных считают, что в период после окончания СВО страной должны управлять выходцы из армейской среды. По некоторым данным, на главкома ВСУ Валерия Залужного, который теоретически тоже примет участие в президентских выборах, могут завести уголовное дело. Пока в так называемом деле «об утрате южных территорий» в феврале 2022 года главком никак не фигурирует, но его уже опрашивали следователи.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Петр Порошенко

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