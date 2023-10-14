ВС России ударили с воздуха по командным пунктам ВСУ под Купянском Су-34 разбомбили командно-наблюдательные пункты ВСУ на Купянском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск ВС России «Запад» ударили по командно-наблюдательным пунктам и пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. По его словам, всего было нанесено пять ударов.

На Купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск «Запад» нанесли пять авиационных ударов по командно-наблюдательным пунктам и пунктам временной дислокации подразделений 41-й и 43-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка и Петропавловка, — рассказал офицер.

Он уточнил, что в технике и вооружениях ВСУ потеряли четыре миномета, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», артиллерийское орудие Д-20 и беспилотник.

Ранее Минобороны сообщило, что самолеты ВКС России атаковали склад боеприпасов и пункты дислокации подразделений украинской армии на Купянском направлении. Под удары попали бронетанковый резерв 43-й механизированной бригады и опорный пункт 113-й бригады территориальной обороны. Кроме того, расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли три удара по скоплению живой силы 32-й механизированной бригады ВСУ в районе Тимковки.