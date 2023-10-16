За прошедшую неделю потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) резко выросли на Краснолиманском и Купянском направлениях, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, которые приводит РИА Новости, в совокупности они превзошли потери на Донецком направлении, которые считались до последнего времени самыми большими.
За истекшую неделю резко возросли потери противника на Купянском и Краснолиманском направлениях. Совокупно они превысили потери на Донецком направлении, которые традиционно были самыми большими на протяжении более полугода, — рассказал Марочко.
Ранее сообщалось, что ВСУ ежедневно теряют от 300 до 400 бойцов на Запорожском направлении. По словам российских бойцов, в среднем на взятие одной лесополосы противник отправляет два пехотных батальона, однако большинство солдат не доходят до нее. В то же время отмечается заметное затишье в последние дни в районе населенных пунктов Работино и Вербовое.
Президент России Владимир Путин назвал в интервью китайскому телевидению соотношение потерь на фронте. По его словам, они составили примерно 8 к 1, то есть в восемь раз превысили российские. Потери у украинской стороны просто огромные, подчеркнул российский лидер.