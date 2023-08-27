Военный эксперт рассказал о нехватке резервов ВСУ на Купянском направлении Военэксперт Суконкин: потери ВСУ под Купянском слишком велики

Фото: МО Украины

ВСУ понесли очень большие потери на Купянском направлении, где бросили все силы на безуспешные попытки прорыва в районе Работино и Урожайного, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По словам аналитика, главком украинской армии Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский вопреки рекомендациям Запада пытаются закрепиться и усилить оборону близ Купянского района.

ВСУ бросили все силы на прорыв в районе Работино, Урожайного, но нигде не добились тактических успехов из-за больших потерь. При этом мы наблюдаем методический проход наших частей под Купянском. Западные кураторы продолжают настаивать на том, чтобы все силы ВСУ были брошены на прорыв, а Залужный и Сырский, как люди военные, не понимают каких-то политических аспектов и амбиций президента Украины [Владимира Зеленского], — отметил он.

По оценке эксперта, тактика с концентрацией сил ВСУ в одной точке могла быть уместна несколько месяцев назад, еще до начала активной фазы наступательной операции.

Сейчас потери со стороны ВСУ слишком велики. Мнение западных кураторов о продолжении наступательной операции однозначное, то есть фактически Украина тратит свои войска на бессмысленные штурмы, с сожженной западной техникой и гибелью военных, — констатировал Суконкин.

Ранее издание New York Times сообщило, что командующий Сухопутными войсками ВСУ игнорирует рекомендации представителей НАТО, которые настаивают на необходимости переброски украинских подразделений в Запорожье для последующей попытки перекрыть сухопутный коридор в Крым. По данным NYT, в администрации США считают, что в противном случае Киев не добьется успехов, но Зеленский поддерживает решения своих командиров. Он считает, что если ВСУ последуют рекомендациям НАТО, то российские силы установят контроль над Славянском, Краматорском, Павлоградом и Днепром, пишет издание.