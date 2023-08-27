Командование ВСУ обвинили в игнорировании тактических рекомендаций НАТО NYT: Сырский не прислушивается к тактическим рекомендациям Запада

Фото: МО Украины

Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский усиливает оборону на востоке, игнорируя рекомендации НАТО, пишет New York Times. Последствиями решения военного является продвижение России на северо-востоке Украины, говорится в материале.

По данным газеты, НАТО настаивает на переброске подразделений в Запорожье. Таким образом ВСУ бы смогли перекрыть путь в Крым. Украинское командование при этом решило разделить силы на два участка фронта. Издание отмечает, что Вашингтон пытается убедить Украину в необходимости срочного изменения тактики. В противном случае Киев не добьется каких-либо успехов, уверены в американской администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский при этом поддерживает решения командиров, говорится в материале. Он считает, что если ВСУ последуют рекомендациям НАТО, то российские силы установят контроль над Славянском, Краматорском, Павлоградом и Днепром.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев тем временем заявил, что украинская армия сталкивается с трудностями в ходе контрнаступления из-за Запада. По его словам, союзники Киева слишком нерешительны в вопросе военной поддержки страны. Из-за этого промедления Россия успевает не только готовиться ко всем атакам ВСУ, но и укреплять оборону, указал дипломат.