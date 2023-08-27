На Украине обвинили Запад в трудностях контрнаступления ВСУ Посол Украины в ФРГ Макеев упрекнул Запад в трудностях контрнаступления ВСУ

Фото: МО Украины

Украинская армия сталкивается с трудностями в ходе контрнаступления из-за нерешительной военной поддержки со стороны западных союзников, заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев. По словам дипломата, которые приводит издание Merkur, за это время Россия успела подготовиться к атакам Вооруженных сил Украины и сумела забаррикадироваться.

У России было время забаррикадироваться. На подготовку и оснащение украинских ударных бригад ушло очень много времени, — сказал он.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит конфликт с военнослужащими. Одной из причин возможного столкновения стали неудачи в ходе начавшегося летом контрнаступления, заявил он.

В то же время глава министерства обороны страны Алексей Резников сообщил, что контрнаступление украинских войск идет в соответствии с планом. По его словам, руководство украинской армии знает месторасположение российских позиций, техники, а также минных полей. Он утверждает, что украинские военные продвигаются на фронте с той скоростью, с которой нужно. Министр добавил, что контрнаступление продвигается медленно, поскольку руководство ВСУ хочет защитить солдат и технику от неоправданных действий.