Зеленскому предрекли конфликт с украинскими военачальниками Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленскому грозит конфликт с украинскими военными

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит конфликт с украинскими военными, заявил YouTube-каналу Dialogue works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Одной из причин такого столкновения американский эксперт назвал провал контрнаступления.

Я думаю, что в какой-то момент в ближайшем будущем у него возникнет конфликт с военными. Особенно с учетом того, что контрнаступление проваливается и они вообще не продвигаются, — сказал Джонсон.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что контрнаступление ВСУ в зоне боевых действий идет по плану. По его словам, руководство украинской армии знает месторасположение российских позиций, техники, а также минных полей. Он утверждает, что украинские военные продвигаются на фронте с той скоростью, с которой нужно.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ вынуждены отступать по всей линии фронта. По его мнению, украинская армия оказалась не способна противостоять наступлению российских войск на передовой.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы России рассчитывают установить контроль над теми территориями, которые исконно считались русскими. В связи с этим он предположил, что ключевыми целями наступления ВС РФ в обозримом будущем станут Харьков и Запорожье.

При этом он не стал делать прогнозов относительно сроков операции. Как полагает Матвийчук, это будет зависеть от ситуации на линии боевого соприкосновения.