Названы два направления вероятного контрнаступления ВС России Аналитик Матвийчук: ВС РФ могут развернуть наступление на Харьков и Запорожье

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Вооруженные силы России рассчитывают установить контроль над теми территориями, которые исконно считались русскими, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. В связи с этим он предположил, что ключевыми целями наступления ВС РФ в обозримом будущем станут Харьков и Запорожье.

Мы должны взять под контроль территории, которые исконно считались русскими, где говорили на русском языке, выполнить демилитаризацию, денацификацию Украины. Вполне вероятно, что под Харьковом российское контрнаступление уже идет, я предполагаю. Следующее направление, не исключу, — Запорожье, — рассказал эксперт.

При этом он не стал делать прогнозов относительно сроков операции. Как полагает Матвийчук, это будет зависеть от ситуации на линии боевого соприкосновения.

Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявлял, что для Киева потеря контроля над Харьковом стала практически неизбежной. Траты на усиление обороны он назвал бессмысленными, так как в распоряжении украинской армии все равно нет ресурсов для эффективного сдерживания натиска.

Американский аналитик Стивен Брайен, в свою очередь утверждал, что ВСУ совсем скоро могут потерять контроль над Купянском, который крайне необходим украинской армии для переброски на передовую боеприпасов.