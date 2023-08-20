Генерал ВСУ раскрыл неудобную правду о планах Зеленского на Харьков Генерал ВСУ Кривонос обвинил Зеленского в воровстве бюджетных средств

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Решение президента Украины Владимира Зеленского укрепить оборону под Харьковом скрывает под собой попытку украсть бюджетные средства, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала Newsroom. По его словам, в распоряжении Киева попросту нет средств, позволяющих защититься от российского вооружения.

Какую бы стену мы не возводили, все равно найдется оружие, которое сможет ее пробить. Это еще один факт в подтверждение того, что он крадет деньги, — сказал Кривонос.

Генерал напомнил, что коррупция в украинской оборонной сфере существует давно. Как следствие, у ВСУ нет всего необходимого для эффективного ведения боев. Однако власти, по словам Кривоноса, пытаются делать вид, что у военных все хорошо.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что командование Вооруженных сил Украины перебрасывает в Харьков регулярные войска и наемников. Такую активность чиновник связал с подготовкой к решающему бою за город.

На этом фоне американский аналитик Стивен Брайен отметил, что ВСУ совсем скоро могут потерять контроль над Купянском, который крайне необходим украинской армии для переброски на передовую боеприпасов.