Зеленскому доложили о неизбежном крахе обороны ВСУ под Харьковом Asia Times: Украина из-за потери Купянска лишится ключевого транспортного узла

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Шансы ВСУ удержать позиции в Харьковской области стремительно сокращаются, сообщил американский журналист Стивен Брайен в публикации для Asia Times. По словам эксперта, президента Украины Владимира Зеленского уже предупредили о неизбежном крахе обороны и скорой потере Купянска.

Российские войска быстро продвигаются вперед и вскоре атакуют город Купянск, ключевой железнодорожный узел, необходимый Украине для доставки боеприпасов и грузов для ВСУ на северо-востоке страны, — написал Брайен.

Журналист напомнил, что украинские войска понесли серьезные потери в ходе контрнаступления, теперь им приходится бросать в бой резервные силы. Если и этот отчаянный шаг не оправдается, Киев лишится возможности продолжать сопротивление, считает Брайен.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что командование Вооруженных сил Украины перебрасывает в Харьков регулярные войска и наемников. Такую активность чиновник связал с подготовкой к решающему бою за город.

При этом он подчеркнул, что харьковчане негативно относятся к действиям ВСУ. Более того, как утверждал Ганчев, местные жители ждут прихода российской армии, так как хотят жить мирно, не опасаясь карательных мер со стороны киевских властей.