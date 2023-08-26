Резников заявил, что контрнаступление ВСУ идет по плану

Контрнаступление украинских войск в зоне боевых действий идет по плану, заявил в интервью немецкому изданию Bild министр обороны страны Алексей Резников. По его словам, руководство ВСУ знает месторасположение российских позиций, техники, а также минных полей. Он утверждает, что украинские военные продвигаются на фронте с той скоростью, с которой нужно.

Все действительно идет по нашему плану. Этот план также был заранее обсужден с нашими партнерами. И все, кто реально участвует в этом процессе, все об этом знают. Они знают, какова оборона противника, каковы зоны безопасности, где минные поля, где окружены танки, где укрепления, — сказал глава Минобороны Украины.

Он уточнил, что контрнаступление продвигается медленно, поскольку руководство ВСУ хочет защитить солдат и технику от неоправданных действий на фронте.