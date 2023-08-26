На Украине сообщили, что ВСУ стали отступать по всей линии фронта Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ вынуждены отступать по всей линии фронта

Фото: МО Украины

ВСУ вынуждены отступать по всей линии фронта, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. По его мнению, украинская армия оказалась не способна противостоять наступлению российских войск на передовой.

Никакого контрнаступления реально нет. Посмотрите на всю линию фронта, наоборот есть огромная угроза потери Купянска, <...> Харькова, тоже самое происходит в Марьинке, Лимане, Авдеевке и так далее, — сказал он.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы России рассчитывают установить контроль над теми территориями, которые исконно считались русскими. В связи с этим он предположил, что ключевыми целями наступления ВС РФ в обозримом будущем станут Харьков и Запорожье.

При этом он не стал делать прогнозов относительно сроков операции. Как полагает Матвийчук, это будет зависеть от ситуации на линии боевого соприкосновения.

Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявлял, что для Киева потеря контроля над Харьковом стала практически неизбежной. Траты на усиление обороны он назвал бессмысленными, так как в распоряжении украинской армии все равно нет ресурсов для эффективного сдерживания натиска.