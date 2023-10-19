Сладков заявил, что не хочет взятия Авдеевки любой ценой

Фото: МО РФ

Военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале заявил, что не хочет взятия Авдеевки под контроль российских войск любой ценой. По его мнению, российской армии необходимо установить господство в небе над городом, уничтожить огневые средства ВСУ при помощи авиации и уже тогда пойти в атаку.

Авдеевское направление опять оживилось. Стрельба идет, но не так, как на прошлой неделе. Бывает, едешь под Донецком, и неожиданно бахает прямо над ухом. <...> Я не хочу, чтоб мы брали Авдеевку любой ценой. Хочу, чтоб по классике: завоевание господства в воздухе, уничтожение огневых средств противника, атака, — написал Сладков.

Он подчеркнул, что для превосходства в воздухе ВС РФ должны уничтожить украинскую ПВО в городе. По словам военкора, также необходимо численное преимущество российских беспилотников в пять раз.

Ранее в Telegram-канале военкора Семена Пегова WarGonzo сообщалось, что на Донецком фронте российские силы ведут наступательные действия у Новомихайловки, в Марьинке, в районе Северного к западу от Авдеевки, а также на южных, западных и северо-западных подступах к Авдеевке. ВСУ контратаковали у села Красногоровки. На Марьинском участке за сутки не было серьезных изменений.