Генерал перечислил варианты уничтожения американских ракет ATACMS Генерал Бижев: ракеты ATACMS можно уничтожить на боевых позициях или в воздухе

Фото: Photo by John Hamilton/White Sands Missile Range Public Affairs

Американские дальнобойные ракеты ATACMS, поставленные Вооруженным силам Украины для атак по российским военным объектам, действительно являются мощными, но у армии РФ есть к ним подходы, заявил в беседе с «Царьградом» экс-заместитель главкома ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев. По его словам, российские военные обладают средствами перехвата ракет в воздухе, а также уничтожать их на пусковых установках и даже на этапе передачи.

Мы их будем уничтожать на боевых позициях. И мы их будем уничтожать в полете. <...> Это оружие не решит победу на поле боя. Они будут уничтожены или на пусковых установках, или в воздухе, или в момент передачи, — подчеркнул генерал.

Он назвал ATACMS «довольными старыми» ракетами, которые получили «хороший пиар». Между тем, по словам эксперта, боевые и огневые возможности ПВО России позволяют перехватывать даже самые «крутые» западные ракеты. Как отметил экс-главком ВВС, российские военные понимали, что рано или поздно ВСУ получат дальнобойные снаряды, и потому организовали обучение по борьбе с ATACMS на специальных тренажерах.

Мы уже готовы давно к ним: моделировали борьбу с этими средствами воздушного нападения, имитировали удары, и расчеты тренировались уже. Потому что все были уверены на 100%, что они будут переданы, — объяснил специалист.

Ранее командир одной из зенитно-ракетных батарей Южной группировки войск с позывным Пуля объяснил, что сбить ракету ATACMS позволяет детальное изучение траектории ее полета, скорости и особенностей маневрирования. По словам военного, российские войска уже получили информацию по особенностям полета ракет ATACMS.