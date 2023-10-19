Украина атаковала город России ракетами ATACMS: как это было, что разрушено

Фото: US Army

Украинский спецназ вчера атаковал Бердянск ракетами ATACMS в рамках операции «Стрекоза» (DRAGONFLY), пишет «Рыбарь». Что об этом известно?

Удар Украины по Бердянску 18 октября 2023 года

«После вчерашнего удара украинские силы спецопераций опубликовали кадры пуска ракет ATACMS из РСЗО HIMARS. На кадрах можно увидеть выход четырех стандартных реактивных снарядов (их легко определить по характерному белому инверсионному следу), а также двух ATACMS (черный дым)», — сообщил «Рыбарь».

По информации источника, установка РСЗО HIMARS находилась в окрестностях Яблоновки на юго-востоке Днепропетровской области в 150 км от Бердянска.

«Рядом с этим районом находится учебный полигон ДШВ и ССО Украины в Покровском. После удара ВСУ гарантированно отвели РСЗО в тыл, чтобы не допустить обнаружения. Но следует помнить, что американцы передали ВСУ ракеты ATACMS Block 1, дальность которых не превышает 165 км. И искать их нужно примерно в этом радиусе неподалеку от удобных логистических развязок», — добавил источник.

По данным Telegram-канала «Два майора», в результате удара ВСУ могли быть повреждены российские вертолеты, которые находились на аэродроме.

Минобороны РФ эти данные никак не комментировало.

Что о ракетах ATACMS пишет западная пресса

Переданные Украине ATACMS не смогут уничтожить российскую бронетехнику, считает издание Forbes.

«Такие эксперты, как Дэн Райс, утверждают, что от этих баллистических ракет нет защиты и любые военные объекты в радиусе 100 миль от линии фронта должны быть в напряжении. Поставленные на данный момент ракеты оснащены кассетными боеприпасами, предназначенными для нанесения максимального ущерба незащищенным целям. Генерал-лейтенант в отставке Фредерик Б. Ходжес отметил, что ракеты ATACMS будут иметь как немедленный, так и долгосрочный эффект на поле боя. Они могут заставить Россию переместить свои средства подальше от линии фронта, что снизит эффективность. Кроме того, эти средства дальнего удара могут помочь разрушить сухопутный мост. Хотя в прошлом российские военные адаптировались к новому украинскому оружию и тактике, некоторые аналитики считают, что эти ракеты могут оказать значительное влияние, если будут эффективно использоваться Украиной против дорогостоящих целей. Эта ситуация напоминает появление на поле боя в 2022 году реактивных систем залпового огня HIMARS», — заявили журналисты The New York Times.

США передали Киеву ATACMS без GPS, отметил журналист Bild Юлиан Репке. По его словам, такое решение было принято из-за того, что российские войска успешно глушат системы подобного рода.

«США предоставили Украине оригинальную старую версию ракеты (MGM-140A [ATACMS]) с классическим инерциальным наведением, но без GPS. Причина, разумеется, в следующем: успешное глушение российскими войсками большинства вооружений с GPS-наведением в этом районе», — написал эксперт в социальных сетях.

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