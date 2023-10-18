Названы города России, до которых могут долететь ракеты ATACMS Герой России Липовой: ATACMS могут долететь до Ростова-на-Дону, Курска и Брянска

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru,что получение Украиной американских крылатых ракет ATACMS ставит под угрозу Крым, Ростов-на-Дону, Курск, Брянск, Воронеж, Орел, Белгород, а также ДНР и ЛНР. По его словам, ВСУ могут запускать ATACMS только из установок РСЗО HIMARS, также переданных Киеву Вашингтоном.

Применение американских ракет ATACMS Украиной, предположу, ставит под угрозу все приграничные регионы России: Крым перекрывается полностью, Ростов-на-Дону, Воронеж, Курск, Белгород, Брянск, Орел, не говоря уже о ДНР и ЛНР. Нужно выявлять места складирования и уничтожать ATACMS, а также вычислять установки РСЗО HIMARS, так как только из HIMARS ВСУ могут запускать ATACMS, на советские самолеты их не установить, это ракеты «земля — земля», — считает Липовой.

Накануне пресс-служба Совета нацбезопасности Белого дома подтвердила передачу Вашингтоном тактических ракет ATACMS Украине. Там уточнили, что поставка повысит боевой потенциал Киева.

Ранее Associated Press со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц в Вашингтоне писало, что США передали Украине пока «менее дюжины» тактических ракет ATACMS. По данным агентства, поставки этих вооружений состоялись в последние несколько дней, причем поставка американской тактической ракетной системы была тайной. Предполагалось, что первое официальное заявление будет сделано, когда ракеты используют на поле боя. До этого момента США крайне редко утаивали решения по отправке вооружения за границу, отмечалось в публикации.