ВСУ ударили ракетами ATACMS по вертолетам РФ: что пишут военкоры 18 октября

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прилет ракет ATACMS по позициям ВС РФ, удары ВСУ по больницам, попытка украинских дронов атаковать Крым, текущая ситуация у Авдеевки, обстановка в Херсонской области и Запорожье — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru

«Два майора» рассказали об ударе ракет ATACMS и обстановке на Запорожском и Херсонском направлениях

«На Херсонском направлении проявляются конкретные признаки подготовки ВСУ к форсированию Днепра. Днем в районе н. п. Песчановка (8 км восточнее Антоновского моста) действовала вражеская ДРГ, убившая двух пожилых гражданских. К ночи поступили данные о захвате на окраине населенного пункта нескольких домов малыми силами противника. Кроме того, морская пехота ВСУ к полуночи заняла н. п. Пойма (6 км восточнее Антоновского моста). ВСУ ведут подготовку частей морской пехоты к броску через Днепр для выхода на рубеж Подстепное — Казачьи Лагеря — Крынки. Ранее противник вел огонь по мостам через каналы на нашей стороне Днепра для нарушения логистики. Ночью планировались срочные удары нашей авиацией по островам», — сообщил источник.

Авторы канала отметили, что сам факт наличия ВСУ на берегу, который контролируют ВС РФ, не является новостью.

«ВСУ сидят и получают по шапке месяцами у Антоновского и Железнодорожных мостов. Тем не менее подтягивание средств разведки, РЭБ и систем связи к переднему краю обороны — явный признак. Критического, как всегда, в действиях противника ничего нет, если смотреть ситуативно. Малые силы ВСУ, если еще не выбиты после ночного рейда на наш берег, то активно питаются свинцом на занятых позициях, а попытка навести понтоны встретит с неба ФАБ с УМПК», — пишут они.

По информации авторов канала, на Запорожском фронте отражена атака ВСУ на Вербовое, отходящие группы пехоты накрывала артиллерия ВС РФ.

«В районе Новопрокоповки — „привычные“ накаты противника: пехота и до пяти единиц техники. Пехота ВСУ уничтожена на подходе. В тылу участка — удар ВСУ по аэродрому в Бердянске столь часто обсуждаемыми ATACMS и GLSDB, поставленными из США. Повреждены или уничтожены наши вертолеты», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Евгений Потехин/news.ru

Александр Коц рассказал, как ВСУ атакуют больницы

«Первые удары по больницам Украина начала наносить еще в 2014 году. Помню, сидели мы в подвале Славянского госпиталя. Пациентов спустили вниз — и гражданских, и раненых ополченцев. Сидели и считали прилеты по крыше. По больнице Калинина в Донецке прилетает регулярно. Помню, опять же в 2014 ВСУ ударили по моргу этой клиники, когда туда привезли останки Андрея Стенина. В январе этого года ВСУ прицельно накрыли больницу в Новоайдаре. Погибли полтора десятка человек. Никого на планете это не заинтересовало. „Цивилизованный мир“ все эти годы удобно существовал в парадигме „обстреляли сами себя“. Сегодня этот знакомый принцип применяют относительно Газы. Сегодня ВСУ нанесли одновременные прицельные удары по центральной районной больнице Алешек и сельской амбулатории в пос. Новая Маячка того же Алешкинского района», — добавил военкор.

«Рыбарь» рассказал, как ВСУ минувшей ночью пытались атаковать Крым

«Этой ночью украинские формирования вновь попытались ударить по Крыму беспилотниками и безэкипажными катерами. Два беспилотника в период 02:46 — 03:08 были уничтожены в 50–80 км западнее Саки истребителями МиГ-29, а еще один — над Евпаторией расчетом ЗРК С-300 31-й дивизии ВВС и ПВО. Также морской авиацией Черноморского флота западнее мыса Тарханкут были обнаружены и подбиты два безэкипажных катера, которые вели разведку в том районе (изначально сообщалось об их активности у мыса Прибойный, но информация не подтвердилась)», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: t.me/DIUkraine

«НгП раZVедка» привела данные о происходящем на Авдеевском направлении

«В Telegram продолжает распространяться информация о продвижении наших сил на северном и южном флангах Авдеевки — это не соответствует действительности, наши силы находятся на занятых позициях, проводится ряд мероприятий, позволяющих расширить плацдарм. Для понимания масштабов задачи. В целях удержания Авдеевки командование противника перебросило значительные подкрепления вдобавок к уже имеющимся на направлении силам. Так, к западу от Карловского водохранилища прибывают подразделения из состава 1 отбр», — рассказали авторы канала.

По информации источника, в направлении населенного пункта Бердычи-Степовое направлена 45 осб ВСУ, из тыловых районов Черниговской области к Авдеевке перебрасывается личный состав 63 осб ВСУ.

«Враг сосредоточил на Авдеевском направлении значительное количество орудий, активно используются гаубицы калибра 155 мм, дальность стрельбы которых не позволяет своевременно подавлять их из ствольной артиллерии. Наша авиация и артиллерия снова нарастили плотность огня, тем не менее просим не торопить события», — добавил канал.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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