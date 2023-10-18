Стало известно о недостающей важной детали для полученных ВСУ ракет ATACMS Журналист Репке: Вашингтон поставил Киеву старые ракеты ATACMS без GPS

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Соединенных Штатов поставили на Украину старые версии дальнобойных ракет ATACMS без системы глобального наведения (GPS), предположил немецкий журналист Юлиан Репке. На своей странице в Twitter (X) он отметил, что российские средства радиоэлектронной борьбы успешно отражают удары ВСУ с использованием ракет ATACMS.

США предоставили Украине оригинальную старую версию ракет [ATACMS] <...> без GPS. Причина, конечно: успешные русские атаки на большинство вооружений с GPS-наведением в этом районе, — считает Репке.

Накануне в Совете нацбезопасности Белого дома подтвердили передачу Вашингтоном тактических ракет ATACMS Украине. Там уточнили, что поставка повысит боевой потенциал Киева.

Ранее Associated Press со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц в Вашингтоне писало, что США передали Украине пока «менее дюжины» тактических ракет ATACMS. По данным агентства, поставки этих вооружений состоялись в последние несколько дней, причем поставка американской тактической ракетной системы была тайной. Предполагалось, что первое официальное заявление будет сделано, когда ракеты используют на поле боя. До этого момента США крайне редко утаивали решения по отправке вооружения за границу, отмечалось в публикации.