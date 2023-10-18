Герой России рассказал, чем ВС РФ смогут сбивать ракеты ATACMS Герой России Липовой: любая система ПВО ВС РФ увидит и уничтожит ATACMS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что крылатые ракеты ATACMS, переданные США Украине, будут перехвачены и уничтожены практически любой системой ПВО ВС РФ. Он не исключил, что ATACMS уязвимы перед С-300, С-400, «Панцирем», «Буком» и «Тором».

Переданные Украине ATACMS уязвимы, предположу, практически перед всеми российскими системами ПВО: С-300, С-400, «Буками», «Панцирями» и «Торами». Предположу, что по ATACMS смогут отработать и корабельные системы ПВО. Главное, обеспечить достаточное количество установок, а также радиолокационных станций, исключая появление слепых зон. ATACMS — ракета опасная, но не невидимая и сбиваемая, — считает Липовой.

Накануне пресс-служба Совета нацбезопасности Белого дома подтвердила передачу Вашингтоном тактических ракет ATACMS Украине. Там уточнили, что поставка повысит боевой потенциал Киева.

Ранее Associated Press со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц в Вашингтоне писало, что США передали Украине пока «менее дюжины» тактических ракет ATACMS. По данным агентства, поставки этих вооружений состоялись в последние несколько дней, причем поставка американской тактической ракетной системы была тайной. Предполагалось, что первое официальное заявление будет сделано, когда ракеты используют на поле боя. До этого момента США крайне редко утаивали решения по отправке вооружения за границу, отмечалось в публикации.