ВС России ликвидировали бойцов ВСУ на правом берегу Днепра

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Российские разведчики провели рейд на правом берегу Днепра и ликвидировали наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, армия России поразила личный состав противника, оружие и средства связи были приведены в нерабочее состояние.

Личный состав противника ликвидирован, оружие, средства наблюдения и связи приведены в негодность. Бойцы шли налегке и с собой в качестве трофеев взяли флаг одной из частей украинских вооруженных формирований и документы, — указал Сальдо.

Ранее губернатор заявил, что силы ВСУ предприняли крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье. Сальдо уточнил, что было выпущено не менее 10–15 ракет, в том числе переделанных С200. Он отметил, что только над территорией Херсонской области средства ПВО сбили пять ракет. Три ракеты были сбиты в Каховском и две — в Геническом округе.

До этого Минобороны РФ доложило, что российские военные пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп на острове Алешкинский. По информации ведомства, на Херсонском направлении в течение суток также были уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ и два автомобиля.