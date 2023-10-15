ВС России уничтожили две украинские ДРГ на острове Алешкинский

Фото: МО РФ

Российские военные пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп на острове Алешкинский, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, на Херсонском направлении в течение суток также уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ и два автомобиля.

На Херсонском направлении пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп в районе острова Алешкинский, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВС РФ нанесли удар по позициям одного из элитных подразделений украинской армии, бойцы которого располагались на военной базе в Очакове Николаевской области. Он отметил, что в результате обстрела погибли около 20 украинских военнослужащих.

Сальдо добавил, что удар по украинской военной базе был нанесен в ответ на атаки ВСУ. Как утверждает губернатор, за сутки украинские военные выпустили 115 снарядов по 13 населенным пунктам в регионе. Помимо удара по Очакову российские артиллеристы и ракетчики обстреливали позиции ВСУ в районе поселка Антоновка и острова Алексеевский. Там были убиты около 30 украинских солдат, а также уничтожен 120-миллиметровый миномет, уточнил Сальдо.