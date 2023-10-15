Российские военные ударили по военной базе ВСУ в Очакове Сальдо: ВС России уничтожили около 20 бойцов элитного подразделения ВСУ в Очакове

Фото: МО РФ

Российские военные нанесли удар по позициям одного из элитных подразделений украинской армии, бойцы которого располагались на военной базе в Очакове Николаевской области, сообщил в Telegram губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, в результате обстрела погибли около 20 украинских военнослужащих.

Нанесен удар по месту дислокации одного из элитных подразделений врага на военной базе в городе Очакове Николаевской области. Потери — около 20 [бойцов ВСУ], — рассказал Сальдо.

Он отметил, что удар по украинской военной базе был нанесен в ответ на атаки ВСУ. Как утверждает губернатор, за сутки украинские военные выпустили 115 снарядов по 13 населенным пунктам в регионе. Помимо удара по Очакову, российские артиллеристы и ракетчики обстреливали позиции ВСУ в районе поселка Антоновка и острова Алексеевский. Там были убиты около 30 украинских солдат, а также уничтожен 120-миллиметровый миномет, уточнил Сальдо.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что расчеты гаубиц Д-20 группировки «Днепр» поразили артиллерийские батареи ВСУ на Херсонском направлении. На опубликованных видеокадрах показано, что удары были нанесены по опорным пунктам и пехоте ВСУ.