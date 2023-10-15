Группировка «Днепр» ликвидировала артбатареи ВСУ под Херсоном

Фото: МО РФ

Расчеты гаубиц Д-20 группировки «Днепр» поразили точными ударами артиллерийские батареи Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». На опубликованных видеокадрах показано, что удары были нанесены по опорным пунктам и пехоте ВСУ.

Канал отмечает, что российские бойцы ведут непрерывный огонь по противнику. Операторы беспилотников помогают корректировать цели и удары.

Накануне стало известно, что российские артиллеристы из 348-го полка нанесли удар по группе ВСУ на Краснолиманском направлении. Корреспондент RT Игорь Жданов опубликовал видео, на котором видно, как один из украинских бойцов после атаки бросает товарищей на поле боя и убегает через лес. Он мог оказать пострадавшему военному первую помощь, но вместо этого предпочел скрыться.

Ранее бойцы 126-й бригады зачистили спецназ Вооруженных сил Украины в одной из зон СВО. Военкор Евгений Поддубный показал фотографии трофеев, которые ВС РФ получили после успешной атаки. В числе «добычи» оказались американский гранатомет M320 и прибор ночного видения GPNVG. Также на снимках можно увидеть рацию, антенна которой выкрашена в цвета украинского флага.