Боец ВСУ бросил товарищей после атаки артиллеристов ВС России

Фото: МО РФ

Российские артиллеристы 348-го полка нанесли удар по группе солдат Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщил в своем Telegram-канале специальный корреспондент RT Игорь Жданов. На опубликованном видео можно заметить, как один из украинских бойцов после атаки бросает своих товарищей на поле боя и убегает через лес.

По информации журналиста, артиллеристы ВС РФ обнаружили маршрут украинских военных при проведении воздушной разведки, после чего точечным ударом нанесли противнику поражение. В результате один боец ВСУ погиб, другой получил ранения. Третий мог оказать пострадавшему товарищу первую помощь, но вместо этого предпочел сбежать.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» также публиковал видео работы российских FPV-дронов в зоне проведения спецоперации. На кадрах можно увидеть, как беспилотники атакуют огневые точки, системы наблюдения, а также пехоту противника в блиндаже и здании.

До этого в Министерстве обороны России сообщили, что российские десантники с помощью FPV-дрона ликвидировали пехоту противника под Артемовском на севере Донецкой Народной Республики. Двое украинских военных пытались спрятаться в блиндаже опорного пункта, но попали под прицел оператора дрона.