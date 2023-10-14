Появились кадры успешной работы FPV-дронов ВС РФ по технике и пехоте ВСУ «РВ» опубликовала видео ударов российских FPV-дронов по позициям ВСУ

Фото: МО РФ

Российские военные поразили расположения и технику ВСУ в зоне проведения спецоперации при помощи FPV-дронов, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». На опубликованных каналом видеозаписях можно увидеть, как беспилотники атакуют огневые точки, системы наблюдения, а также пехоту противника в блиндаже и здании.

Авторы канала подчеркнули, что дроны-камикадзе применяются вдоль всей линии боевого соприкосновения. FPV-дроны представляют собой квадрокоптеры или мультироторные БПЛА, главная особенность которых заключается в системе управления First Person View (вид от первого лица). Видео с камеры аппарата транслируется на специальные очки оператора, что создает у него эффект присутствия.

Ранее российские десантники с помощью FPV-дрона ликвидировали пехоту противника на Артемовском направлении, сообщило Минобороны РФ. Двое украинских военных пытались спрятаться в блиндаже опорного пункта, но попали под прицел оператора беспилотника.

Вместе с тем два украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать объекты на территории России, добавили в ведомстве. Однако дежурные средства противовоздушной обороны своевременно обнаружили цель и уничтожили дроны над Черным морем вблизи побережья Краснодарского края.