Российские силы отразили атаку беспилотников над Черным морем МО России: два беспилотника уничтожены вблизи побережья Краснодарского края

Фото: МО РФ

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили над Черным морем вблизи побережья Краснодарского края, сообщает Минобороны России. По информации военного ведомства, атаку отбили дежурные средства противовоздушной обороны.

14 октября около 07:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что ПВО сработала в небе над Адлером. Со слов местных жителей, прозвучало около пяти-шести взрывов. Mash пишет, что в некоторых домах в округе выключился свет.

Днем 13 октября российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что пострадавших и разрушений нет. В Минобороны подтвердили, что 13 октября около 13:15 была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку с применением двух БПЛА.

В ночь на 12 октября три человека скончались в результате падения обломков дрона ВСУ в Белгородской области. Погибшими оказались четырехлетняя девочка и ее дедушка с бабушкой. В Сети появились фото с места трагедии.