Российская ПВО пресекла атаку беспилотника в Брянской области Богомаз: система ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Брянской области

Фото: МО России

Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Брянской области, сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Пресечена очередная атака украинских террористов. На подлете к Брянску средствами РЭБ уничтожен беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, — написал Богомаз.

В Минобороны подтвердили, что 13 октября около 13:15 была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку с применением двух БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО оба украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Белгородской и Брянской областей, — говорится в сообщении.

Ранее Богомаз сообщил в Telegram о том, что российские средства ПВО сорвали попытку атаки БПЛА в Суражском районе. По словам губернатора, были уничтожены два беспилотника самолетного типа. Богомаз добавил, что в результате инцидента никто не пострадал и разрушений нет.

10 октября Минобороны России рассказало о перехвате БПЛА самолетного типа над Брянской областью. Еще один такой же аппарат был уничтожен силами ПВО в регионе 5 октября. О пострадавших и разрушениях в обоих случаях не сообщалось.