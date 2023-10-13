Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Брянской области, сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
Пресечена очередная атака украинских террористов. На подлете к Брянску средствами РЭБ уничтожен беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, — написал Богомаз.
В Минобороны подтвердили, что 13 октября около 13:15 была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку с применением двух БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Дежурными средствами ПВО оба украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Белгородской и Брянской областей, — говорится в сообщении.
Ранее Богомаз сообщил в Telegram о том, что российские средства ПВО сорвали попытку атаки БПЛА в Суражском районе. По словам губернатора, были уничтожены два беспилотника самолетного типа. Богомаз добавил, что в результате инцидента никто не пострадал и разрушений нет.
10 октября Минобороны России рассказало о перехвате БПЛА самолетного типа над Брянской областью. Еще один такой же аппарат был уничтожен силами ПВО в регионе 5 октября. О пострадавших и разрушениях в обоих случаях не сообщалось.