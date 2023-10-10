Над Брянской областью перехватили беспилотник Минобороны сообщило о перехвате силами ПВО дрона над Брянской областью

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что перехваченный аппарат относился к БПЛА самолетного типа.

Сегодня около 17:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области, — сказали в ведомстве.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в ночь на 3 октября регион пытался атаковать украинский беспилотник. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Богомаз поблагодарил подразделения ПВО за отличную работу. Позднее Министерство обороны РФ подтвердило уничтожение дрона ВСУ, отметив, что это произошло 2 октября примерно в 23:30 мск.

Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов ранее заявил, что украинские дроны не будут долетать до Московской, Смоленской и других отдаленных от зоны СВО российских областей при наличии системы радиолокационного контроля. По его мнению, в таком случае беспилотники перехватывались бы в Курской, Брянской, Воронежской и Белгородской областях.