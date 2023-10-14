Российские десантники одним ударом разнесли украинскую пехоту МО России: десантники уничтожили FPV-дроном украинскую пехоту под Артемовском

Фото: Александр Река/ТАСС

Российские десантники уничтожили FPV-дроном пехоту противника на Артемовском направлении, сообщили ТАСС в Минобороны РФ. Двое украинских военных пытались спрятаться в блиндаже опорного пункта, но попали под прицел оператора дрона.

Оператор заметил двух военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться в блиндаже опорного пункта и направил FPV-дрон для их уничтожения, — сообщили в Минобороны.

Помощник смог скорректировать работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона в укрытии. По данным Минобороны, противник был уничтожен.

Ранее российские военные уничтожили дот с пулеметом в укрепрайоне ВСУ на Авдеевском направлении. Российские беспилотники стали «настоящей головной болью» для ВСУ. Удар по укрепрайону украинских военных был нанесен FPV-дронами.

6 октября в пресс-службе Народной милиции ДНР рассказали, что российские операторы БПЛА нанесли удары по позициям ВСУ в районе Авдеевки. По словам представителей НМ ДНР, FPV-дроны управлялись бойцами отряда специального назначения «Русские ястребы».