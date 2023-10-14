Появились фото трофеев, полученных ВС России во время зачистки спецназа ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские бойцы 126-й бригады зачистили спецназ Вооруженных сил Украины в одной из зон проведения спецоперации, сообщил в Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. Журналист опубликовал фотографии трофеев, которые ВС РФ получили после успешной атаки.

В числе «добычи» оказались американский гранатомет M320 и прибор ночного видения GPNVG. Также на снимках можно увидеть рацию, антенна которой выкрашена в цвета украинского флага.

Военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал видеозапись, на которой запечатлен уничтоженный бронеавтомобиль Humvee американского производства, стоявший на вооружении ВСУ. Он уточнил, что российские военные уничтожили бронемашину на Запорожском направлении.

Также Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что штурмовики ЮВО во время боев около города Северска в Донецкой Народной Республике ликвидировали подразделение противника и захватили его позиции. Кроме того, российские бойцы получили трофейное оружие ВСУ.

Ранее полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что в зоне проведения СВО наступил перелом. По его мнению, наступление Вооруженных сил Украины выдохлось, а у ВС РФ есть возможности продвигаться вперед. Кнутов полагает, что главной задачей российской армии сейчас является выход на наиболее выгодные позиции до наступления плохой погоды.