Штурмовики ВС России уничтожили подразделение ВСУ и забрали трофеи «РВ»: штурмовики ВС России уничтожили под Северском подразделение ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Штурмовики ЮВО в ходе боев около города Северск в ДНР уничтожили подразделение противника и захватили его позиции, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». На опубликованном каналом видео показано трофейное оружие.

Штурмовики ЮВО захватили позиции ВСУ и уничтожили подразделение врага. На кадрах результат атаки российской штурмовой группы на Северском направлении в Артемовском районе ДНР, — отмечает канал.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» ранее опубликовал видео с уничтоженной военной техникой НАТО, которую ВСУ потеряли на Запорожском направлении. На кадрах видны подбитые танки, БМП и бронемашины.

Бойцы ВС России взяли в плен две группы украинских солдат под Артемовском, сообщил ранее российский разведчик. По его словам, все они были мобилизованные. Один из пленных украинских военных рассказал, что его группу отправили на пустые позиции на переднем крае обороны для наблюдения. При этом командование пообещало, что им помогут беспилотники, однако этого не произошло, и бойцов взяли в плен.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военнослужащие предприняли безуспешную попытку атаковать позиции ВС России в районе населенного пункта Торское. По его словам, ВСУ не удалось вклиниться в российские позиции, ситуация там сейчас стабильная.