Уничтоженная украинская бронемашина Humvee попала на видео

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлен уничтоженный бронеавтомобиль Humvee американского производства, стоявший на вооружении ВСУ. Он рассказал, что российские военные уничтожили бронемашину на Запорожском направлении.

Ранее 7 октября Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» показал ролик, как разведывательно-ударный вертолет Ка-52 Вооруженных сил России уничтожил позиции ВСУ на Запорожском направлении. Экипаж точным ударом управляемой ракеты ликвидировал замаскированную в лесу бронетехнику украинских военных.

В этот же день военный эксперт Борис Рожин сообщил, что украинская армия потеряла еще один немецкий танк Leopard на Запорожском направлении. Он опубликовал кадры с уничтоженной российскими военными бронетехникой.

До этого появились кадры разбитой военной техники Вооруженных сил Украины в Запорожье. Как уточнил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», на видео можно увидеть брошенную украинскую бронетехнику и услышать жалобы солдат ВСУ на то, что их единственное средство передвижения — бронетранспортер Hammer — уничтожен.

1 октября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что посетил базу спецподразделения «Ахмат», и осмотрел трофейную технику стран НАТО, которую бойцы отбили у ВСУ. По его словам, еще недавно западные лидеры хвалили эту технику, а теперь она лежит на свалке благодаря российским солдатам.