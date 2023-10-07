ВСУ потеряли Leopard на Запорожском направлении

Фото: МО РФ

Украинская армия потеряла еще один немецкий танк Leopard на Запорожском направлении, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин. Он опубликовал кадры с уничтоженной российскими военными бронетехникой.

Немецкий танк «Леопард 2А6» уничтоженный на Запорожском направлении, — написал Рожин.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков, комментируя видео с подбитым танком Leopard 2A6 в окопах ВСУ под Работино, отметил, что украинские механики-водители не справляются с управлением этой бронетехникой. По его словам, они или выезжают на минные поля, или передвигаются слишком медленно, становясь мишенями для российской артиллерии или расчетов ПТУР.

В начале октября полковник ВС Австрии Маркус Райснер заявил, что украинские войска потеряли не менее трети переданных им танков Leopard. Он признал, что ожидания от применения Leopard на Украине оказались завышенными, а также добавил, что объемы военной помощи, оказываемой Киеву союзниками, недостаточны. Он подчеркнул, что необходимо отправлять еженедельно четыре-пять поездов с военной техникой. В противном случае Европа потеряет контроль над ситуацией, и она склонится в пользу России.