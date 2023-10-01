В Европе оценили танковые потери ВСУ Die Welt: ВСУ потеряли не менее трети из полученных от союзников танков Leopard

Фото: Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

Танк Leopard

Украинские войска потеряли не менее трети переданных им танков Leopard, пишет Die Welt со ссылкой на полковника ВС Австрии Маркуса Райснера. Он признал, что ожидания от применения Leopard на Украине оказались завышенными, а также добавил, что объемы военной помощи, оказываемой Киеву союзниками, недостаточны.

Эффективность танка Leopard 2 оказалась меньше ожидаемой. Из примерно 90 поставленных танков этого типа не менее трети были уничтожены или повреждены, — говорится в статье.

По словам Райснера, союзники Украины не в полной мере выполнили свои обещания относительно помощи ВСУ. Он подчеркнул, что необходимо отправлять еженедельно четыре — пять поездов с военной техникой. В противном случае Европа потеряет контроль над ситуацией, и она склонится в пользу России.

Накануне отставной вице-маршал ВВС Великобритании Шон Белл заявил, что российские ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» представляют серьезную угрозу для ВСУ. По его словам, эти машины вполне оправданно называют «истребителями танков».

Ранее китайские СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский может вскоре разочароваться в полученных от США танках Abrams. По мнению журналистов, эффективность этих машин на поле боя может оказаться низкой. Кроме того, ВСУ не смогут ремонтировать поврежденные танки, и их придется отправлять для этого в страны НАТО. Авторы добавили, что непобедимость Abrams, как и другой западной военной техники, — всего лишь миф.