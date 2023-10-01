Кадыров показал отбитую у ВСУ технику НАТО Кадыров осмотрел трофейную технику НАТО, отбитую у ВСУ подразделением «Ахмат»

Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что посетил базу спецподразделения «Ахмат» и осмотрел трофейную технику стран НАТО, которую бойцы отбили у Вооруженных сил Украины. По его словам, еще недавно западные лидеры хвалили эту технику, а теперь она лежит на свалке благодаря российским солдатам.

Я поблагодарил парней за хорошие результаты, пожелал всему личному составу удачи и успехов в выполнении поставленных задач, — написал Кадыров.

Кроме того, глава Чечни отметил высокую дисциплину военных, чистоту и порядок на территории центра, а также готовность личного состава к несению службы.

Ранее Кадыров рассказал, что спецназ «Ахмат» совместно с 4-й мотострелковой бригадой ВС РФ в районе Клещеевки на Артемовском направлении взяли в плен пятерых солдат Вооруженных сил Украины. По его словам, спецназовцы «проявили гуманизм по отношению к противнику».

В августе заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил западную трофейную технику. По его словам, в оружии, произведенном на Западе, нет ничего особенного, Россия способна делать такое же и еще лучше.