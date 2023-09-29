Кадыров рассказал о гуманизме бойцов «Ахмата» Кадыров заявил, что бойцы спецназа «Ахмат» взяли в плен пятерых бойцов ВСУ

Фото: t.me/RKadyrov_95

Пленный солдат ВСУ

Спецназ «Ахмат» совместно с 4-й мотострелковой бригадой ВС РФ в районе Клещеевки на Артемовском направлении взяли в плен пятерых солдат Вооруженных сил Украины, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, спецназовцы проявили гуманизм по отношению противнику.

Противник намеревался закрепиться в этой местности, но бойцы спецназа «Ахмат» нарушили его планы. Благодаря слаженным и оперативным действиям нашим парням удалось относительно бескровно выполнить оперативную задачу. Вместо того, чтобы решить ее значительно быстрее (уничтожив неприятеля), парни выбрали более сложный, но гуманный путь. Как итог — пятеро оставшихся в живых солдат, хоть и из вражеского лагеря, — написал Кадыров.

Кадыров отметил, что, по словам одного из бойцов «Ахмата», «буквально за неделю» его отряд уничтожил 28 врагов и еще 12 взял в плен. По его словам, это только на одном небольшом участке обширной линии фронта.

Сложно представить, каково реальное число вражеских потерь, если даже результат работы одного нашего отряда демонстрирует такие цифры, — резюмировал Кадыров.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видеозапись этого боя, на которой видно, что минометчики Вооруженных сил Украины открыли огонь по своим бойцам, взятым в плен. Некоторые из них получили ранения.