Взятие пленных бойцами спецназа «Ахмат» попало на видео

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Военнослужащие спецподразделения «Ахмат» взяли в плен пять украинских военнослужащих, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. На опубликованной журналистом видеозаписи видно, что минометчики Вооруженных сил Украины открыли огонь по взятым в плен. Некоторые из них получили ранения.

Перед началом боевого столкновения бойцы одного из подразделений ВСУ заняли блиндаж, что было замечено российским беспилотником. После этого по украинским позициям был открыт артиллерийский огонь. В результате огневого поражения позиция пришла в негодность, что вынудило солдат перебежать в дальний блиндаж. Там они были взяты в плен бойцами российского спецназа.

Министерство обороны России ранее показало сдачу в плен украинских военнослужащих в районе населенных пунктов Работино и Пятихатки. На опубликованных кадрах, снятых на тепловизионную камеру, видно, как украинцы покидают свои позиции с поднятыми руками. Безуспешные атаки в районах данных сел продолжаются, отметили в оборонном ведомстве. По его данным, противник уже потерял около тысячи человек.